Русских хакеров обвинили в рассылке вируса-вымогателя в Швеции

По данным местного телеканала, соответствующий IP-адрес якобы "управляется с подключения в центре Санкт-Петербурга".

В рассылке вируса-вымогателя, отправляемого по электронной почте с ложных адресов шведских компаний Telia и PostNord, виноваты хакеры из России. К такому выводу пришли журналисты шведского телеканала CBT, которые в своей статье указали, что угроза исходит на самом деле с российских серверов.

В какой именно период времени произошла атака, а также о каком именно вирусе идёт речь, в материале не указано, однако сообщается, что лишь в Швеции его получили 1,6 миллиона пользователей Сети. Всего же атаке подверглась 31 страна, в числе которых Австралия, Польша, Испания, Италия и Турция.

По данным СВТ, телеканал якобы получил доказательства того, что IP-адрес, который несёт в себе угрозу, "управляется с подключения в центре Санкт-Петербурга". По словам американского эксперта Кима Зеттера, комментарий которого приводится в статье, вирусы-вымогатели и вовсе впервые появились в России, а их рассылкой занимается "традиционная русская мафия".