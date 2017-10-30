Авторы Playerunknown's Battlegrounds усилят борьбу с читерами
Теперь разработчики многопользовательского шутера планируют искать нарушителей на стороне сервера.
Студия Bluehole провела профилактику, после которой пользователи обнаружили упоминание системы против читеров для Playerunknown's Battlegrounds. Она будет работать на стороне сервера, а не клиента.
Создатели Playerunknown's Battlegrounds придумали, как бороться с читерами
Фото: © Кадр из видео YouTube/FRANKIEonPC
По словам разработчиков, они не отказываются от системы BattlEye. Весь функционал будет перенесён в итоге на сторону с большей вычислительной мощью.
Также в команде заявили, что благодаря новой системе удастся уменьшить количество потерь соединений с сервером.