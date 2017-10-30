Авторы Playerunknown's Battlegrounds усилят борьбу с читерами

Студия Bluehole провела профилактику, после которой пользователи обнаружили упоминание системы против читеров для Playerunknown's Battlegrounds. Она будет работать на стороне сервера, а не клиента.

Создатели Playerunknown's Battlegrounds придумали, как бороться с читерами Фото: © Кадр из видео YouTube/FRANKIEonPC

По словам разработчиков, они не отказываются от системы BattlEye. Весь функционал будет перенесён в итоге на сторону с большей вычислительной мощью.