17-летний футболист умер от остановки сердца на тренировке

Сообщение о трагической гибели юного Джоэла Лобанзо, выступавшего за "Антверпен", появилось сегодня на официальном сайте команды.

Сердце молодого игрока остановилось прямо на тренировке юношеской команды во вторник вечером. Медики клуба, находившиеся во время трагедии неподалёку от Лобанзо, немедленно начали реанимацию футболиста. После чего в критическом состоянии его срочно доставили в одну из местных клиник. Футболист находился в тяжелейшем состоянии чуть больше суток. В ночь со среды на четверг медики констатировали смерть Лобанзо.

Также клуб сообщил, что свидетелями трагического инцидента на тренировке стали десятки человек: игроки, персонал и тренерский штаб клуба. Пресс-служба "Антверпена" подчёркивает, что вся команда переживает сильнейший шок в связи с гибелью футболиста.