СМИ: Квят ведёт переговоры с McLaren

23-летний российский гонщик может занять место резервного пилота в британской команде.

Как сообщает UOL, команда McLaren, которую представляют испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Стоффель Вандорн, готова подписать Квята. Правда, в качестве резервного пилота.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Даниил ведёт переговоры с Williams. Однако помимо россиянина на место гонщика этой команды есть ещё несколько желающих: Фелипе Масса, Паскаль Верляйн и Роберт Кубица.