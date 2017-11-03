СМИ: Квят ведёт переговоры с McLaren
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23-летний российский гонщик может занять место резервного пилота в британской команде.
Как сообщает UOL, команда McLaren, которую представляют испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Стоффель Вандорн, готова подписать Квята. Правда, в качестве резервного пилота.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Даниил ведёт переговоры с Williams. Однако помимо россиянина на место гонщика этой команды есть ещё несколько желающих: Фелипе Масса, Паскаль Верляйн и Роберт Кубица.
Напомним, что Red Bull расторг контракт с российским гонщиком. Ранее его отстраняли от нескольких Гран-при.