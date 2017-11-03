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Опубликовано 3 ноября 2017, 12:02

СМИ: Квят ведёт переговоры с McLaren

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

23-летний российский гонщик может занять место резервного пилота в британской команде.

Как сообщает UOL, команда McLaren, которую представляют испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Стоффель Вандорн, готова подписать Квята. Правда, в качестве резервного пилота.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Даниил ведёт переговоры с Williams. Однако помимо россиянина на место гонщика этой команды есть ещё несколько желающих: Фелипе Масса, Паскаль Верляйн и Роберт Кубица.

Напомним, что Red Bull расторг контракт с российским гонщиком. Ранее его отстраняли от нескольких Гран-при.

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Галина Глазко
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