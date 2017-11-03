Ferrari грозится покинуть "Формулу-1"
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Президент итальянской автогоночной команды Серджио Маркьонне заявил, что если Liberty Media не разработает достойную концепцию, то они будут вынуждены пойти на крайние меры.
Маркьонне недоволен идеями, которые предлагает Liberty Media, а конкретно инициативой по стандартизации элементов мотора. Он заявил, что если вопрос не изменится, то после 2020 года Ferrari покинет Королевские гонки.
— Если не будет набора условий, которые принесут пользу бренду, его позициям на рынке и укреплению уникального положения Ferrari, то мы не будем участвовать в "Формуле-1", — сказал Маркьонне.
Также президент итальянской команды отметил, что на ближайшее заседание, которое состоится 7 ноября, они придут с лучшими намерениями.
Действующее соглашение о выступлении Ferrari в "Формуле-1" рассчитано до конца 2020 года.