Ferrari грозится покинуть "Формулу-1"

Президент итальянской автогоночной команды Серджио Маркьонне заявил, что если Liberty Media не разработает достойную концепцию, то они будут вынуждены пойти на крайние меры.

Маркьонне недоволен идеями, которые предлагает Liberty Media, а конкретно инициативой по стандартизации элементов мотора. Он заявил, что если вопрос не изменится, то после 2020 года Ferrari покинет Королевские гонки.

— Если не будет набора условий, которые принесут пользу бренду, его позициям на рынке и укреплению уникального положения Ferrari, то мы не будем участвовать в "Формуле-1", — сказал Маркьонне.

Также президент итальянской команды отметил, что на ближайшее заседание, которое состоится 7 ноября, они придут с лучшими намерениями.