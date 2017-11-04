Пилот "Формулы-1" Масса объявил о завершении карьеры

36-летний бразилец Фелипе Масса из команды Williams сообщил, что покидает королевские гонки по окончании нынешнего сезона.

Объявление об этом гонщик сделал в своём аккаунте в "Инстаграме". Масса уже говорил о завершении карьеры в "Формуле-1" в прошлом году. Однако тогда он не ушёл из команды по просьбе руководства Williams.

— Гонки в этом сезоне станут последними в "Формуле-1". Я всем благодарен за это время. Надеюсь, вы и дальше будете меня поддерживать, — обратился бразилец к фанатам.

Thanks for all the support ! Love you guys Публикация от Felipe Massa (@massafelipe19) Ноя 4 2017 в 4:59 PDT