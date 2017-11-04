Пилот "Формулы-1" Масса объявил о завершении карьеры
Фото: Соцсети
36-летний бразилец Фелипе Масса из команды Williams сообщил, что покидает королевские гонки по окончании нынешнего сезона.
Объявление об этом гонщик сделал в своём аккаунте в "Инстаграме".
Масса уже говорил о завершении карьеры в "Формуле-1" в прошлом году. Однако тогда он не ушёл из команды по просьбе руководства Williams.
— Гонки в этом сезоне станут последними в "Формуле-1". Я всем благодарен за это время. Надеюсь, вы и дальше будете меня поддерживать, — обратился бразилец к фанатам.
Напомним, Фелипе Масса выступает в "Формуле-1" на протяжении 15 лет. За это время бразилец участвовал в 270 Гран-при, а в 2008 году стал вице-чемпионом.