Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 ноября 2017, 17:33

Пилот "Формулы-1" Масса объявил о завершении карьеры

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

36-летний бразилец Фелипе Масса из команды Williams сообщил, что покидает королевские гонки по окончании нынешнего сезона.

Объявление об этом гонщик сделал в своём аккаунте в "Инстаграме".

Масса уже говорил о завершении карьеры в "Формуле-1" в прошлом году. Однако тогда он не ушёл из команды по просьбе руководства Williams.

Гонки в этом сезоне станут последними в "Формуле-1". Я всем благодарен за это время. Надеюсь, вы и дальше будете меня поддерживать, — обратился бразилец к фанатам.

Thanks for all the support ! Love you guys

Публикация от Felipe Massa (@massafelipe19)

Напомним, Фелипе Масса выступает в "Формуле-1" на протяжении 15 лет. За это время бразилец участвовал в 270 Гран-при, а в 2008 году стал вице-чемпионом.

BannerImage
Иван Линник
  • Новости
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar