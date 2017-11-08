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Опубликовано 8 ноября 2017, 15:11

Авторы Mass Effect рассказали о создании игры

Разработчики и актёры озвучки поделились информацией о работе над игровой серией.

Студия BioWare рассказала о том, как работала над Mass Effect. Новое видео разработчики посвятили десятилетию серии.

Цель разработчиков — создание реалистичной научной фантастики. Команде было важно, чтобы игроки ощущали, что вещи, происходящие в игре, могут случиться в реальной жизни.

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BioWare рассказала о создании Mass Effect к десятилетию серии

Фото: © Кадр из видео YouTube/BioWare Base

Художники сообщили, что во время работы над бронёй для командира Шепарда выбирали из 50 вариантов защитного костюма и 400 различных шлемов.

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Сергей Сурепин
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