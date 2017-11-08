Авторы Mass Effect рассказали о создании игры

Студия BioWare рассказала о том, как работала над Mass Effect. Новое видео разработчики посвятили десятилетию серии.

Цель разработчиков — создание реалистичной научной фантастики. Команде было важно, чтобы игроки ощущали, что вещи, происходящие в игре, могут случиться в реальной жизни.

BioWare рассказала о создании Mass Effect к десятилетию серии Фото: © Кадр из видео YouTube/BioWare Base