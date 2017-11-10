Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds анонсировали новую игру
Разработчики из корейской студии хотят объединить фэнтезийную стилистику и стимпанк-составляющую.
Студия Bluehole анонсировала новую игру — Ascent: Infinite Realm. Одну из главных ролей в многопользовательской RPG сыграют транспортные средства.
Студия Bluehole объявила о работе над MMO Ascent: Infinite Realm
В игре предусмотрены битвы между различными мирами. Пользователи смогут управлять артиллерией, авиацией и большими роботами.
Бета-тестирование игры пройдёт в первой половине 2018 года. Дата выхода пока не известна.