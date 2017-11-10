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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 10:35

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds анонсировали новую игру

Разработчики из корейской студии хотят объединить фэнтезийную стилистику и стимпанк-составляющую.

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/Ascent: Infinite Realm

Обложка видео: youtube.com/Ascent: Infinite Realm

Студия Bluehole анонсировала новую игру — Ascent: Infinite Realm. Одну из главных ролей в многопользовательской RPG сыграют транспортные средства.

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Студия Bluehole объявила о работе над MMO Ascent: Infinite Realm

Обложка видео: youtube.com/Ascent: Infinite Realm

В игре предусмотрены битвы между различными мирами. Пользователи смогут управлять артиллерией, авиацией и большими роботами.

Бета-тестирование игры пройдёт в первой половине 2018 года. Дата выхода пока не известна.

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Сергей Сурепин
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