Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds анонсировали новую игру

Студия Bluehole анонсировала новую игру — Ascent: Infinite Realm. Одну из главных ролей в многопользовательской RPG сыграют транспортные средства.

Студия Bluehole объявила о работе над MMO Ascent: Infinite Realm

В игре предусмотрены битвы между различными мирами. Пользователи смогут управлять артиллерией, авиацией и большими роботами.

Бета-тестирование игры пройдёт в первой половине 2018 года. Дата выхода пока не известна.