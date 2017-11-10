Соцсети могут попасть под действие подзакона о притеснении СМИ
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Об этом сегодня сообщил руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Подзакон о зеркальных мерах на притеснение СМИ может коснуться и иностранных социальных сетей.
— Проработаем и дальнейшие наши механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия, в том числе включая в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ, — сказал Неверов.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство юстиции США потребовало от российского телеканала RT America, вещающего в Соединённых Штатах, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Срок выполнения требования назначен на понедельник, 13 ноября.
Сообщалось также, что Госдума РФ разработает закон о СМИ-иноагентах.