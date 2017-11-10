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Опубликовано 10 ноября 2017, 15:03

Соцсети могут попасть под действие подзакона о притеснении СМИ

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Об этом сегодня сообщил руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Подзакон о зеркальных мерах на притеснение СМИ может коснуться и иностранных социальных сетей.

— Проработаем и дальнейшие наши механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия, в том числе включая в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ, — сказал Неверов.

Ранее Лайф сообщал, что Министерство юстиции США потребовало от российского телеканала RT America, вещающего в Соединённых Штатах, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Срок выполнения требования назначен на понедельник, 13 ноября.

Сообщалось также, что Госдума РФ разработает закон о СМИ-иноагентах.

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Владислав Фёдоров
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