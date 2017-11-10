Россия симметрично ответит на ограничение рекламы в Twitter и Facebook

В данный момент создана рабочая группа, которая будет заниматься внесением поправок в закон, предусматривающий зеркальные меры на притеснение российских СМИ.

Ограничение рекламы российских компаний в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Гугле" не останется без внимания России, Москва намерена симметрично отвечать на такие решения со стороны США. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Ответ базируется на тех действиях, которые США в отношении Sputnik и RT America предполагают сделать, и уже вынесено решение. И оно включает в себя ограничения в социальных сетях рекламы наших компаний. Это касается и "Твиттера", и "Фейсбука", и компании "Гугл". Конечно, если США принимают такое решение, мы будем симметрично отвечать, — сказал Володин.

Он добавил, что уже создана рабочая группа, которая займётся разработкой поправок в закон, предусматривающий зеркальные меры на притеснение российских СМИ.