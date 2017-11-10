Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 17:31

Россия симметрично ответит на ограничение рекламы в Twitter и Facebook

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В данный момент создана рабочая группа, которая будет заниматься внесением поправок в закон, предусматривающий зеркальные меры на притеснение российских СМИ.

Ограничение рекламы российских компаний в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Гугле" не останется без внимания России, Москва намерена симметрично отвечать на такие решения со стороны США. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Ответ базируется на тех действиях, которые США в отношении Sputnik и RT America предполагают сделать, и уже вынесено решение. И оно включает в себя ограничения в социальных сетях рекламы наших компаний. Это касается и "Твиттера", и "Фейсбука", и компании "Гугл". Конечно, если США принимают такое решение, мы будем симметрично отвечать, — сказал Володин.

Он добавил, что уже создана рабочая группа, которая займётся разработкой поправок в закон, предусматривающий зеркальные меры на притеснение российских СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что Министерство юстиции США потребовало от российского телеканала RT America, вещающего в Соединённых Штатах, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Срок выполнения требования назначен на понедельник, 13 ноября.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • СМИ
  • США
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar