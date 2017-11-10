Президент Филиппин второй раз подряд не посетил торжественный ужин лидеров АТЭС

По словам главы МИД страны, Родриго Дутерте устал и решил отдохнуть перед ранним завтраком лидеров саммита.

Торжественный ужин участников ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) второй раз подряд не посетил президент Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщили РИА "Новости".

По данным агентства, его место занял глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано. Он пояснил отсутствие президента тем, что Дутерте устал и решил отдохнуть перед деловым завтраком лидеров АТЭС, который состоится завтра рано утром, передал филиппинский новостной портал Philippine Star.