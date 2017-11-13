В Госдуме назвали СМИ, которые могут попасть под закон об иноагентах
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Какие именно телеканалы и радиостанции попадут в соответствующий перечень, будут решать уполномоченные органы исполнительной власти.
"Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN могут подпасть под разрабатываемый в Госдуме закон о СМИ — иностранных агентах. Об этом сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
При этом он подчеркнул, что в России существует ряд других структур, которые могут быть иноагентами.
Также парламентарий добавил: какие именно СМИ попадут в соответствующий перечень, будут решать уполномоченные органы исполнительной власти, а не Госдума.
Ранее Лайф сообщал о том, российский телеканал RT выполнил требование властей США и зарегистрировался в этой стране в качестве иностранного агента. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать зеркальный ответ на действия США в отношении СМИ.