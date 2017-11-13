В Госдуме назвали СМИ, которые могут попасть под закон об иноагентах

Какие именно телеканалы и радиостанции попадут в соответствующий перечень, будут решать уполномоченные органы исполнительной власти.

"Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN могут подпасть под разрабатываемый в Госдуме закон о СМИ — иностранных агентах. Об этом сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

При этом он подчеркнул, что в России существует ряд других структур, которые могут быть иноагентами.

Также парламентарий добавил: какие именно СМИ попадут в соответствующий перечень, будут решать уполномоченные органы исполнительной власти, а не Госдума.