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Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 06:30

Дочь экс-гендира "Формулы-1" Берни Экклстоуна показала гардероб на 400 млн

Дочь бывшего генерального директора "Формулы-1" Берни Экклстоуна Тамара похвасталась своим гардеробом на £5 млн (400 млн рублей по нынешнему курсу). Среди коллекции девушки — 71 пара обуви от Chanel, 37 пижам от Victoria’s Secret и многое другое.

Примерное состояние 33-летней Тамары оценивается в £232 млн (18 млрд рублей по нынешнему курсу).

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В 2013 году девушка вышла замуж за Джея Ратленда. Их свадьба обошлась в £7 млн (55 млн рублей по нынешнему курсу).

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Тамара живёт вместе со своим мужем и дочерью Софией в самом центре Лондона. Пара купила свой дом в 2011 году за £45 млн (3,5 млрд рублей), сейчас он оценивается в £70 млн (5 млрд рублей).

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Внутри роскошного дома Тамара устроила огромный гардероб, занимающий две комнаты. Коллекция девушки включает 71 пару эспадрильи от Chanel, 37 пижам от Victoria’s Secret и другие предметы именитых дизайнеров.

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Девушка призналась, что давно оставила клубную жизнь и считает себя "слишком старой" для того, чтобы целый день ходить на каблуках, поэтому теперь в её арсенале удобная обувь от Gucci. И таких пар у неё 22.

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Тамара обожает летние аксессуары. Миллионерша собрала в свой шкаф 57 пар купальников от Melissa Odabash. И 72 пары дизайнерских солнцезащитных очков.

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Ни один гардероб модницы не обходится без именитых сумок, Тамара — не исключение. У девушки 95 маленьких сумочек, 47 сумок от Chanel, 15 от Edie Parker и 33 от Jimmy Choo.

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Больше всего Тамара хвастается своей коллекцией из 75 цветочных платьев для отпуска.

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В прошлом Тамара Экклстоун — фотомодель. Она снималась для многих глянцевых журналов, включая Playboy. Сейчас дочь миллионера использует свою популярность, ведя активную работу в социальных сетях. На её странице в "Инстаграме" почти 300 тыс. подписчиков.

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Today's glam the perfect wave that lasts by @itsdash using @showbeautyofficial and make up by @mellysophiamua

A post shared by Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial) on

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Сакина Нуриева
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