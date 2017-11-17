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Регион
Опубликовано 17 ноября 2017, 10:50

Болид Шумахера продали за $7,5 млн на аукционе в Нью-Йорке

Начальная стоимость лота составляла $4 млн, однако в ходе торгов цена увеличилась почти в два раза.

Знаменитый болид "Феррари" Михаэля Шумахера образца 2001-го решили пустить с молотка по случаю празднования 70 лет с момента основания компании "Феррари". Болид был выставлен на аукцион "Сотбис" в Нью-Йорке.

"Сотбис" сообщает, что цена машины на аукционе выросла до рекордных для для автомобилей "Формулы-1" современной эпохи $7,5 млн.

Состояние Шумахера до сих пор оценивается как критическое. Осенью гонщика собирались перевезти в США под контроль местных высококлассных специалистов, сообщает Mirror.

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Алина Хохлова
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