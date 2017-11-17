Болид Шумахера продали за $7,5 млн на аукционе в Нью-Йорке
Начальная стоимость лота составляла $4 млн, однако в ходе торгов цена увеличилась почти в два раза.
Знаменитый болид "Феррари" Михаэля Шумахера образца 2001-го решили пустить с молотка по случаю празднования 70 лет с момента основания компании "Феррари". Болид был выставлен на аукцион "Сотбис" в Нью-Йорке.
#AuctionUpdate Fasten your seatbelts! The Michael Schumacher Monaco Grand Prix-Wining @Ferrari Formula 1 Racing Car roars past its estimate, selling for $7.5 million - setting a record for a modern era Formula One car @RMSothebys pic.twitter.com/eOZI9E11bI— Sotheby's (@Sothebys) 17 ноября 2017 г.
"Сотбис" сообщает, что цена машины на аукционе выросла до рекордных для для автомобилей "Формулы-1" современной эпохи $7,5 млн.
Состояние Шумахера до сих пор оценивается как критическое. Осенью гонщика собирались перевезти в США под контроль местных высококлассных специалистов, сообщает Mirror.