В Госдуме предлагают создать "кабинеты доверия" для педофилов

Михаил смотрел в зеркало и видел успешного 50-летнего мужчину в аккуратном пиджаке. Должность чиновника, неплохая зарплата, жена, которой можно гордиться, дети-студенты. Михаил подумал, что его благополучие — хрупкое, как зеркало, и скоро разобьётся вдребезги.

И всё же он пошёл к забору детского сада. Он приходил туда примерно раз в месяц. Стоял по часу, незаметно мастурбируя. Да, он посещал психиатра (как раз психиатр, не раскрывая личных данных, и рассказал Лайфу эту историю). Это помогало, но не полностью. Врач говорил об уколах, снижающих потенцию, но их делать не хотелось. Михаил каждый раз давал себе слово, что этот поход к забору — последний.

В тот день он перешёл черту: расстегнул брюки и показался в таком виде мальчику. На этом его двойная жизнь закончилась. Его положили в психиатрическую клинику. Жена его бросила, а дети отреклись от него.

Педофилия входит в Международную классификацию болезней, которую составляет Всемирная организация здравоохранения. Как и всем больным, людям, склонным к педофилии, нужен врач.

Без лечения педофилию не победить

Идти к такому врачу — значит не о пломбе в зубе говорить, а признать, что ты чудовище. Это трудно. Да ещё и непонятно толком, куда идти.

Кабинеты сексологов в психиатрических учреждениях есть, но пока эти кабинеты создаются не в обязательном порядке, а просто по инициативе главного врача.

Как стало известно Лайфу, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила в Минздрав предложения по защите детей. Среди предложений — разработать стандарты, по которым должны работать такие кабинеты. В частности, как следует из письма, нужно прописать, какая там должна быть аппаратура, сколько по штату положено сотрудников, сколько таких кабинетов должно быть вообще.

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— В Госдуме есть рабочая группа, которая занимается разработкой законопроекта, направленного на защиту детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, — сказала помощник Яровой Мария Чекалдина. — Эта группа действует с начала года, и Ирина Анатольевна её руководитель. В рабочую группу входит много экспертов из разных ведомств, в том числе институт им. Сербского.

Как пояснила Мария Чекалдина, представитель института на заседании и поднял вопрос о стандартах для кабинетов.

— Было сказано, что на базе психиатрических учреждений уже создаются кабинеты врачей-сексологов для раннего выявления педофилов — чтобы туда добровольно обращались люди, которые чувствуют себя неуверенно в этом вопросе. Но правил организации таких кабинетов нет. Яровая, как руководитель этой рабочей группы, направила письмо в Минздрав.

Пресс-служба Минздрава в течение двух рабочих дней не ответила на запрос Лайфа по поводу письма и изложенных в нём предложений.

Международный опыт показывает: кабинеты доверия необходимы. Например, ещё в 2012 году сообщалось, что в медицинском институте Ганновера (Германия) открылось отделение для амбулаторного лечения педофилии. У отделения есть рекламный лозунг: "Чтобы фантазии не превратились в действия!"

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Как рассказал старший научный сотрудник института им. Сербского Максим Каменсков, к врачам приходят люди, склонные к педофилии, также их приводят родственники, "но это бывает редко". В том числе потому, что никакой кампании, для того чтобы люди узнали о таких кабинетах, не ведётся.

Для кабинета сексолога в психиатрических учреждениях, по словам Максима Каменскова, нужно в том числе:

— Оборудование, позволяющее провести исследование крови на гормоны (или же пациента нужно будет отправлять к эндокринологу).

— Полиграф (детектор лжи).

— Приборы для антропометрии (то есть для измерения тела человека). Позволяют определить, как проходило половое созревание в подростковом возрасте.

— Прибор для пинеальной плетизмографии (для исследования тонуса мелких сосудов) — он крепится на половом члене обследуемого. Всё это и следует, по словам эксперта, прописать в стандартах.

Как лечат педофилов

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Как ранее рассказывал Лайф, специальных препаратов для лечения педофилов попросту не существует.

Обычно применяются лекарства для снижения тестостерона (мужского гормона, влияющего на сексуальное возбуждение).

— Это и называется химической кастрацией, — сказал сексолог Владимир Файнзильберг. — Мужчина временно становится импотентом. По его словам, можно также давать лекарства, снимающие тревогу, напряжение, но стремление конкретно к педофилии они не уничтожают. — Лечение — это целый комплекс лекарств, — сказал Максим Каменсков. — Не только снижение тестостерона. Назначаются антидепрессанты, небольшие дозы нейролептиков, все зависит от сопутствующей психической патологии. По зарубежным данным, срок ремиссии (когда болезнь отступает. — Прим. Лайфа) в 75% составляет до 15 лет. Т. е. необходимость в лечении есть.

В российском законодательстве прописано принудительное лечение педофилов. Его назначают тем, кто уже совершил преступление.

Очень важно лечить педофилов не только в тюрьме, но и на воле — когда они освободились. При этом можно обязать их регулярно отмечаться у врача и сдавать анализы — чтобы подтвердить низкую концентрацию мужского полового гормона в крови.

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— В Америке делают очень просто: человека, который попался на таком преступлении, наказывают, снимают какие-то напряжения препаратами и предписывают ему жёсткое местопребывание. При этом городок или посёлок, куда он едет, предупреждён: "К вам едет педофил". Ему запрещено приближаться к детским, школьным учреждениям на какое-то расстояние и так далее. Если он нарушит этот запрет, то его возвращают в тюрьму без суда и следствия, — рассказывает психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

В России сейчас ситуация совершенно иная, подчёркивает он.

— У нас человек вышел и "счастлив на просторах необъятной Родины". Если ему и давали препараты для снижения сексуального влечения, то после тюрьмы он приходит в аптеку и просит лекарство для повышения потенции. И ему дают, потому что проблемы не знают. А он снова встаёт на преступный путь, — объясняет Михаил Виноградов.