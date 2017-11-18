На трассе "Формулы-1" в Сочи протестировали тяжёлый мотоцикл "Иж"

Байк способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, его максимальная скорость — 250 км/ч.

Концерн "Калашников" протестировал свой тяжёлый мотоцикл "Иж" на трассе "Формулы-1" в Сочи. Как сообщается на портале "Калашников медиа", впервые байк был представлен на форуме "Армия-2017".

Мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, его габариты составляют 2900х940х1250 мм, а масса — 510 кг. Максимальная скорость байка — 250 км/ч, крутящий момент — 180 Нм, а мощность двигателя — 110 кВт.