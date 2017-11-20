В Госдуме предложили ограничить свободную продажу веселящего газа

По словам парламентария, закись азота можно купить даже в Интернете, хотя она вызывает привыкание.

Госдума РФ может на законодательном уровне ограничить свободное распространение закиси азота (веселящего газа), так как от него формируется зависимость. Об этом сегодня заявил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

— Мы собираемся распространить на это вещество норму закона, когда его распространение будет жёстко контролироваться, — сказал он.