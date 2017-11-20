Челябинская ведущая секс — прогноза погоды решила идти в президенты

В прошлом году она баллотировалась в депутаты от "Российской партии пенсионеров".

Телеведущая из Челябинска Лариса Сладкова, которая известна своими секс — прогнозами погоды, решила пойти в большую политику. Об этом она сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

— Дорогие мои, я иду в большую политику. Скоро вы всё узнаете. Надеюсь на вашу поддержку, — написала Сладкова.

Её запись на стене в социальной сети сопровождается тегами "государственная дума" и "президент российской федерации". Как отметила сама телеведущая в комментарии "Комсомольской правде — Челябинск", под этим постом она имела в виду выдвижение в президенты.

Ранее Лайф сообщал о её выдвижении по Металлургическому округу от "Российской партии пенсионеров" в Госдуму России.