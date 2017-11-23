Депутат предложил пригласить в Госдуму немецких школьников для обсуждения ВОВ

Кроме того, зампред Комитета Госдумы по делам СНГ высказался о необходимости проверки работы фонда Эберта, который организовал поездку уренгойских школьников в бундестаг.

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий предложил пригласить школьников из Германии выступить в Государственной думе и рассказать о своём видении событий Великой Отечественной войны.

— Я хочу предложить развивать такую же деятельность — пригласить школьников Германии выступить в Госдуме для того, чтобы придать этой дискуссии, которая развернулась в обществе, более объективный и конструктивный характер, — сказал Водолацкий журналистам.

Также он отметил, что необходимо изучить работу фонда имени Фридриха Эберта, который выступил организатором программы для школьников их Нового Уренгоя.

— Что касается фонда Эберта, я считаю, что необходимо изучить его деятельность в том смысле, что он работает с нашими в том числе школьниками. И, возможно, Госдуме тоже стоит включиться в эту работу, — резюмировал он.

Напомним, громкий скандал разгорелся после выступления школьника из ЯНАО перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. В своей речи гимназист заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой войны "не желали воевать", и пожаловался на ужасное состояние их могил в России.