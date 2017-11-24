В Швеции о сексуальных домогательствах заявили сразу 1700 школьниц
Они присоединились к онлайн-движению против секс-преступлений со стороны учителей и школьников. Судя по историям девушек, некоторые инциденты происходили с ними, когда они учились в начальных классах.
Инициатором стала 17-летняя учащаяся, которой девушки со всей страны стали присылать свои истории, сообщает Тhe Local.
Ныне взрослые девушки вспоминали о когда-то случившихся с ними "сексуальных домогательствах". Они обвиняли преподавателей и других школьников в изнасиловании, надругательствах, некоторые писали про случаи в бассейне, когда мальчики намеренно опорожнялись на них, — и это выросшие девушки также приравнивают к преступлениям сексуального характера. До сих пор появляются новые твиты, написанные на шведском с хэштегом #tystiklassen (класс тишины).
Одна девушка рассказала, как учитель по информационным технологиям всегда ставил ей отличные оценки, потому что у неё "была красивая грудь"
Некоторые женщины решили не писать инициатору в личку или директ, а опубликовывали свои истории открыто.
När jag gick i mellanstadiet kom det alltid in en manlig idrottslärare i omklädningsrummet efter lektionen. Han höll i en klocka och frågade vems det var. Alltid samma klocka, som aldrig tillhörde någon. #tystiklassen— Kakan (@Kakdegen) 22 ноября 2017 г.
Мой учитель физкультуры в средней школе без стука входил к девушкам в раздевалку
#metoo Men have touched and used My body in ways I did not ask for —From when I was a child in school, with friends, on tour, in the studio, in meetings, at parties, on set, at television, one on one or in a room full of people, in Sweden, outside of Sweden .. from then til now. Everywhere. Men I knew well, and men who were strangers. #metoo Me too. If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote "Me too." as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem. #metoo #sarahdawnfiner
Мужчины касались и трогали моё тело в школе, с друзьями, на гастролях, в студиях, на собраниях, вечеринках, на съёмочной площадке, на телевидении, один на один или на людях в Швеции, за пределами Швеции... И тогда, и сейчас!
in der 6. klasse gymnasium führte die beschwerde über die sexistischen kommentare unseres englisch-lehrers dazu, dass er die klasse gefragt hat, was er denn angeblich so schlimmes gesagt habe. kam natürlich keine antwort #tystiklassen— ziegenkäse (@ziegenkaese) 23 ноября 2017 г.
В шестом классе мы пожаловались на нашего преподавателя английского языка из-за сексуальных домогательств, но наши голоса остались неуслышанными
If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 октября 2017 г.
Напомним, что тренд начался с новости о том, что известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении почти трёх десятилетий подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц своих кинокомпаний. Позже известный политик-феминист из США Алисса Милано в своём аккаунте в "Твиттере" пригласила девушек рассказывать ей свои истории через хэштег #metoo.