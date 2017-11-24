Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 05:00

В Швеции о сексуальных домогательствах заявили сразу 1700 школьниц

Они присоединились к онлайн-движению против секс-преступлений со стороны учителей и школьников. Судя по историям девушек, некоторые инциденты происходили с ними, когда они учились в начальных классах.

Инициатором стала 17-летняя учащаяся, которой девушки со всей страны стали присылать свои истории, сообщает Тhe Local.

View post on imgur.com

Ныне взрослые девушки вспоминали о когда-то случившихся с ними "сексуальных домогательствах". Они обвиняли преподавателей и других школьников в изнасиловании, надругательствах, некоторые писали про случаи в бассейне, когда мальчики намеренно опорожнялись на них, — и это выросшие девушки также приравнивают к преступлениям сексуального характера. До сих пор появляются новые твиты, написанные на шведском с хэштегом #tystiklassen (класс тишины).

Одна девушка рассказала, как учитель по информационным технологиям всегда ставил ей отличные оценки, потому что у неё "была красивая грудь"

из писем инициатору движения школьниц #tystiklassen

Некоторые женщины решили не писать инициатору в личку или директ, а опубликовывали свои истории открыто.

Мой учитель физкультуры в средней школе без стука входил к девушкам в раздевалку

из писем инициатору движения школьниц #tystiklassen

Мужчины касались и трогали моё тело в школе, с друзьями, на гастролях, в студиях, на собраниях, вечеринках, на съёмочной площадке, на телевидении, один на один или на людях в Швеции, за пределами Швеции... И тогда, и сейчас!

sdfmusic

В шестом классе мы пожаловались на нашего преподавателя английского языка из-за сексуальных домогательств, но наши голоса остались неуслышанными

@ziegenkaese30

Напомним, что тренд начался с новости о том, что известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении почти трёх десятилетий подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц своих кинокомпаний. Позже известный политик-феминист из США Алисса Милано в своём аккаунте в "Твиттере" пригласила девушек рассказывать ей свои истории через хэштег #metoo.

BannerImage
Алина Хохлова
  • Дичь
  • Швеция
  • тренды
  • движения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar