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Регион
Опубликовано 24 ноября 2017, 14:22

НХЛ будет финансировать симулятор хоккея от Electronic Arts

Фото &copy; Flickr/Dan4th Nicholas

Фото © Flickr/Dan4th Nicholas

Национальная хоккейная лига встретилась с издателем. Стороны обсудили условия сотрудничества.

Интерес к симулятору хоккея от Electronic Arts у Национальной хоккейной лиги появился после доклада Forbes. В нём журнал заявил, что видеоигры принесли разработчикам 1,8 миллиарда долларов.

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НХЛ начнёт вкладывать деньги в симулятор хоккея от EA

Фото © Flickr/Dan4th Nicholas

Согласно прогнозам специалистов, к 2021 году эта цифра может вырасти до 3,5 миллиарда долларов. В итоге представители НХЛ провели встречу с владельцами клубов и EA, чтобы обсудить взаимовыгодное сотрудничество и инвестирование в хоккейный симулятор.

В планах у НХЛ поощрять киберспортсменов, представляющих в хоккейном симуляторе клуб Национальной хоккейной лиги.

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Сергей Сурепин
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