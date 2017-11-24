НХЛ будет финансировать симулятор хоккея от Electronic Arts
Национальная хоккейная лига встретилась с издателем. Стороны обсудили условия сотрудничества.
Интерес к симулятору хоккея от Electronic Arts у Национальной хоккейной лиги появился после доклада Forbes. В нём журнал заявил, что видеоигры принесли разработчикам 1,8 миллиарда долларов.
НХЛ начнёт вкладывать деньги в симулятор хоккея от EA
Согласно прогнозам специалистов, к 2021 году эта цифра может вырасти до 3,5 миллиарда долларов. В итоге представители НХЛ провели встречу с владельцами клубов и EA, чтобы обсудить взаимовыгодное сотрудничество и инвестирование в хоккейный симулятор.
В планах у НХЛ поощрять киберспортсменов, представляющих в хоккейном симуляторе клуб Национальной хоккейной лиги.