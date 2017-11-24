Президент Туркмении показал дрифт на BMW M3

Бердымухамедов не единожды лично участвовал в автомобильных гонках, где побеждал даже профессионалов.

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 ноября протестировал ходовые качества новых гоночных BMW M3, которые были закуплены МВД республики для подведомственного Центра автоспорта.

В Интернете появился ролик, как политик прошёл несколько кругов специального трека и даже подрифтил вокруг конусов.

При этом на видеозапись наложен трек из известной гоночной игры Need for Speed.

Как сообщают местные СМИ, Бердымухамедов не единожды лично участвовал в автомобильных гонках, где побеждал даже пилотов-профессионалов.