Президент Туркмении показал дрифт на BMW M3
Бердымухамедов не единожды лично участвовал в автомобильных гонках, где побеждал даже профессионалов.
Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 ноября протестировал ходовые качества новых гоночных BMW M3, которые были закуплены МВД республики для подведомственного Центра автоспорта.
В Интернете появился ролик, как политик прошёл несколько кругов специального трека и даже подрифтил вокруг конусов.
При этом на видеозапись наложен трек из известной гоночной игры Need for Speed.
Как сообщают местные СМИ, Бердымухамедов не единожды лично участвовал в автомобильных гонках, где побеждал даже пилотов-профессионалов.
Как сообщал Лайф ранее, президент Туркмении показывал военным мастер-класс по владению огнестрельным и холодным оружием.