Шарапова посетила Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

Российская теннисистка, которая находится на отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах, пришла на квалификационную гонку.

Мария Шарпова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, где она "водит" автомобиль, а чемпион прошлого сезона Ф-1 Нико Росберг, завершивший карьеру, делает вид, что держит в руках ракетку.