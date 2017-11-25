Шарапова посетила Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"
Фото: Соцсети
Российская теннисистка, которая находится на отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах, пришла на квалификационную гонку.
Мария Шарпова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, где она "водит" автомобиль, а чемпион прошлого сезона Ф-1 Нико Росберг, завершивший карьеру, делает вид, что держит в руках ракетку.
После квалификационного заезда бывшая первая ракетка мира дала интервью официальному телеканалу "Формулы-1".
Фото: instagram.com/mariasharapova