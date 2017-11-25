Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 ноября 2017, 18:57

Шарапова посетила Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Российская теннисистка, которая находится на отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах, пришла на квалификационную гонку.

Мария Шарпова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, где она "водит" автомобиль, а чемпион прошлого сезона Ф-1 Нико Росберг, завершивший карьеру, делает вид, что держит в руках ракетку.

I think we should stick to our original sports @nicorosberg

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

После квалификационного заезда бывшая первая ракетка мира дала интервью официальному телеканалу "Формулы-1".

Фото: instagram.com/mariasharapova

Фото: instagram.com/mariasharapova

"Формула-1": Боттас выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

BannerImage
Галина Глазко
  • Новости
  • Мария Шарапова
  • Формула-1
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar