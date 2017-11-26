В Госдуме прокомментировали заявление бойца MMA о пытках

В парламенте обратились к заместителю генерального прокурора России по Северному Кавказу с просьбой срочно заняться проверкой информации, которая поступила от Хабиба Нурмагомедова.

Депутат Госдумы РФ от Дагестана Ризван Курбанов отреагировал на заявление бойца MMA Хабиба Нурмагомедова о том, что его друг Аким Кулиев вспорол себе живот после пыток в СИЗО. Парламентарий опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram.

На записи Курбанов обращается к заместителю генерального прокурора России по Северному Кавказу Ивану Сыдоруку с просьбой срочно заняться проверкой информации, которая поступила от Хабиба Нурмагомедова. В случае установления нарушения закона депутат просит принять соответствующие меры.