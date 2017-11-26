В Госдуме прокомментировали заявление бойца MMA о пытках
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В парламенте обратились к заместителю генерального прокурора России по Северному Кавказу с просьбой срочно заняться проверкой информации, которая поступила от Хабиба Нурмагомедова.
Депутат Госдумы РФ от Дагестана Ризван Курбанов отреагировал на заявление бойца MMA Хабиба Нурмагомедова о том, что его друг Аким Кулиев вспорол себе живот после пыток в СИЗО. Парламентарий опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram.
Дорогие друзья! В социальной сети Инстаграм на своей официальной странице всемирно известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov опубликовал фотографию Акима Кулиева, подозреваемого в поджоге администрации Рутульского района. Как следует из сообщения Хабиба, в отношение Кулиева применяются незаконные методы расследования. В связи с изложенным, я обращаюсь к заместителю Генерального прокурора России, курирующему Северный Кавказ, уважаемому Сидоруку Ивану Ивановичу с просьбой срочно организовать проверку фактов, изложенных в сообщении Хабиба Нурмагомедова и, в случае установления нарушений закона, принять меры прокурорского реагирования. Соответствующее письменное обращение будет направлено мною в первый рабочий день.
На записи Курбанов обращается к заместителю генерального прокурора России по Северному Кавказу Ивану Сыдоруку с просьбой срочно заняться проверкой информации, которая поступила от Хабиба Нурмагомедова. В случае установления нарушения закона депутат просит принять соответствующие меры.
Напомним, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к властям с просьбой защитить его друга Акима Кулиева, подозреваемого в поджоге администрации Рутульского района. По словам спортсмена, следователи пытались силой выбить признательные показания из Кулиева, после целой ночи пыток задержанный не выдержал и вскрыл себе живот.