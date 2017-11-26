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Регион
Опубликовано 26 ноября 2017, 19:14

Финский пилот "Формулы-1" Боттас победил в заключительной гонке сезона

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

28-летний автогонщик команды Mercedes Валттери Боттас стал триумфатором Гран-при Абу-Даби (1:34.14,063).

Второе место вслед за финном занял его партнёр по команде — британец Льюис Хэмилтон, ранее досрочно обеспечивший себе победу в личном зачёте "Формулы-1". (отставание 3,899). Третьим стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Отметим, эта гонка никак не повлияла на распределение мест в первой тройке. Хэмилтон завершил сезон в статусе лидера (363 очка), Феттель стал вторым (317), Боттас — третий (305).

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Иван Линник
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