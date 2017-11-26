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Регион
Опубликовано 26 ноября 2017, 20:05

В машине экс-баскетболиста "Миннесоты" Пековича нашли наркотики и оружие

Никола Пекович справа. &nbsp;Фото &copy; REUTERS/Jesse Johnson

Никола Пекович справа.  Фото © REUTERS/Jesse Johnson

По подозрению в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков задержаны двое граждан Черногории.

Правоохранители Белграда обнаружили два пистолета и пакет с кокаином в машине, которая принадлежит бывшему баскетболисту центрового клуба НБА "Миннесота" Николе Пековичу. Об этом сообщил портал Novosti.rs.

Сообщается, что по данному факту арестованы двое граждан Черногории, которые подозреваются в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков.

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Владислав Фёдоров
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