В машине экс-баскетболиста "Миннесоты" Пековича нашли наркотики и оружие
Никола Пекович справа. Фото © REUTERS/Jesse Johnson
По подозрению в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков задержаны двое граждан Черногории.
Правоохранители Белграда обнаружили два пистолета и пакет с кокаином в машине, которая принадлежит бывшему баскетболисту центрового клуба НБА "Миннесота" Николе Пековичу. Об этом сообщил портал Novosti.rs.
Сообщается, что по данному факту арестованы двое граждан Черногории, которые подозреваются в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков.