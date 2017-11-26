В машине экс-баскетболиста "Миннесоты" Пековича нашли наркотики и оружие

По подозрению в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков задержаны двое граждан Черногории.

Правоохранители Белграда обнаружили два пистолета и пакет с кокаином в машине, которая принадлежит бывшему баскетболисту центрового клуба НБА "Миннесота" Николе Пековичу. Об этом сообщил портал Novosti.rs.