Миллионер купил особняк со 111-ю гектарами и построил там личную трассу F-1
До этого момента ещё никто из бизнесменов не строил собственный трек, тем более такого качества.
Американский предприниматель Алан Вильциг построил позади своего старинного особняка персональную гоночную трассу "Формулы-1". Её длина составляет два километра, а ширина — 12 метров.
Вильциг приобрёл особняк, а вместе с ним ещё 111 гектаров земли в 2005 году с целью построить рядом ипподром. Однако не смог предать своё увлечение скоростью.
Помимо самого трека, у Вильцига имеется коллекция автомобилей и велосипедов стоимостью 5 миллионов долларов таких марок, как Ducati, Suzuki и Bimota.
Помимо дорогих гоночных автомобилей к ним "прилагаются" около 100 видов шлемов и гоночные костюмы, рассчитанные на любой возраст и вес человека.
По словам предпринимателя, его дети не разделяют любовь отца к гонкам, а вот его 23-летняя спутница Клеманс Лапейр — сама не прочь поучаствовать в гонках.