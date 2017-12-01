Миллионер купил особняк со 111-ю гектарами и построил там личную трассу F-1

Американский предприниматель Алан Вильциг построил позади своего старинного особняка персональную гоночную трассу "Формулы-1". Её длина составляет два километра, а ширина — 12 метров.

Вильциг приобрёл особняк, а вместе с ним ещё 111 гектаров земли в 2005 году с целью построить рядом ипподром. Однако не смог предать своё увлечение скоростью.

Помимо самого трека, у Вильцига имеется коллекция автомобилей и велосипедов стоимостью 5 миллионов долларов таких марок, как Ducati, Suzuki и Bimota.

Помимо дорогих гоночных автомобилей к ним "прилагаются" около 100 видов шлемов и гоночные костюмы, рассчитанные на любой возраст и вес человека.