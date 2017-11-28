Истоптанный шарф "Спартака", усатый месседж и другие стыдные поступки Дзюбы

29-летний футболист санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба стал одним из главных ньюсмейкеров сегодняшнего дня. Поводом, к сожалению, не стала россыпь голов его авторства, хотя позиция нападающего как минимум располагает к голевым моментам. Артём засветился в некрасивой истории, фотодоказательства которой появились в Сети лишь сегодня.

В матче 18-го тура чемпионата РФПЛ "Спартак" — "Зенит" (3:1) Дзюба демонстративно наступил на красно-белый шарф хозяев и разминался на нём, пока кто-то из игроков москвичей не вытащил розу из-под его бутсы. Случись подобное не с Дзюбой и не с атрибутикой "Спартака", инцидент не привлёк бы столько внимания, а может, и вовсе прошёл незамеченным. Конкретно у Артёма — воспитанника "Спартака", в 2015 году сменившего красно-белую форму на сине-бело-голубую — и без того прохладные отношения с трибунами народной команды. Нетрудно предположить, что после подобного акта неуважения они станут поистине ледяными.

Отметим, Лайф попытался узнать мотивы поступка у самого игрока. Услышав вопрос журналистов, Дзюба сухо сказал: "До свидания!" — и повесил трубку. Так как из первых уст узнать причины этого неджентльменского поступка уже не получится, предлагаем вспомнить другие инциденты с участием Дзюбы, которые сегодня объяснять уже не требуется.

УСАТЫЙ МЕССЕДЖ

Фото: © Соцсети

Сразу после вылета сборной России с домашнего Кубка конфедераций этот снимок не вызванных в национальную команду Артёма Дзюбы и Александра Кокорина взорвал Сеть. Месседж, как назвали фото зенитовцы, был воспринят как оскорбление игроков и лично наставника национальной команды Станислава Черчесова.

РОМАН С ОРЗУЛ

В марте 2015 года футболист из хроник спортивных СМИ перекочевал в светские. Накануне вылета сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы в Черногорию Дзюбу застали за поцелуями с известной телеведущей Марией Орзул. Отметим, что, несмотря на скандал, футболист смог сохранить семью, тогда как муж Орзул буквально сразу после публикации интимных кадров подал на развод.

ТРЕНЕРИШКА VS ИГРОЧИЩЕ

Во времена спартаковской карьеры Артёма Дзюбы в 2012 году у него возник конфликт с главным тренером команды — испанским специалистом Унаи Эмери, который давал мало игрового времени футболисту. После крупного поражения красно-белых от "Динамо" (1:5) Дзюба отказался комментировать игру и предложил журналистам пообщаться с наставником команды. — Пусть говорит наш тренеришка! — бросил журналистам Дзюба. Эта фраза тут же стала национальным мемом.

Позже в погоне за кубком чемпиона России Артём перешёл в "Зенит", но до сих пор так и не держал в руках главный национальный трофей. А Эмери, пережив отставку из "Спартака", возглавил "Севилью", с которой за три года работы завоевал три чемпионских трофея в Лиге Европы.