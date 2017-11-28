Истоптанный шарф "Спартака", усатый месседж и другие стыдные поступки Дзюбы
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
29-летний футболист санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба стал одним из главных ньюсмейкеров сегодняшнего дня. Поводом, к сожалению, не стала россыпь голов его авторства, хотя позиция нападающего как минимум располагает к голевым моментам. Артём засветился в некрасивой истории, фотодоказательства которой появились в Сети лишь сегодня.
В матче 18-го тура чемпионата РФПЛ "Спартак" — "Зенит" (3:1) Дзюба демонстративно наступил на красно-белый шарф хозяев и разминался на нём, пока кто-то из игроков москвичей не вытащил розу из-под его бутсы.
Случись подобное не с Дзюбой и не с атрибутикой "Спартака", инцидент не привлёк бы столько внимания, а может, и вовсе прошёл незамеченным. Конкретно у Артёма — воспитанника "Спартака", в 2015 году сменившего красно-белую форму на сине-бело-голубую — и без того прохладные отношения с трибунами народной команды. Нетрудно предположить, что после подобного акта неуважения они станут поистине ледяными.
Отметим, Лайф попытался узнать мотивы поступка у самого игрока. Услышав вопрос журналистов, Дзюба сухо сказал: "До свидания!" — и повесил трубку.
Так как из первых уст узнать причины этого неджентльменского поступка уже не получится, предлагаем вспомнить другие инциденты с участием Дзюбы, которые сегодня объяснять уже не требуется.
УСАТЫЙ МЕССЕДЖ
Фото: © Соцсети
Сразу после вылета сборной России с домашнего Кубка конфедераций этот снимок не вызванных в национальную команду Артёма Дзюбы и Александра Кокорина взорвал Сеть. Месседж, как назвали фото зенитовцы, был воспринят как оскорбление игроков и лично наставника национальной команды Станислава Черчесова.
РОМАН С ОРЗУЛ
В марте 2015 года футболист из хроник спортивных СМИ перекочевал в светские. Накануне вылета сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы в Черногорию Дзюбу застали за поцелуями с известной телеведущей Марией Орзул. Отметим, что, несмотря на скандал, футболист смог сохранить семью, тогда как муж Орзул буквально сразу после публикации интимных кадров подал на развод.
ТРЕНЕРИШКА VS ИГРОЧИЩЕ
Фото: © Twitter.com
Во времена спартаковской карьеры Артёма Дзюбы в 2012 году у него возник конфликт с главным тренером команды — испанским специалистом Унаи Эмери, который давал мало игрового времени футболисту. После крупного поражения красно-белых от "Динамо" (1:5) Дзюба отказался комментировать игру и предложил журналистам пообщаться с наставником команды.
— Пусть говорит наш тренеришка! — бросил журналистам Дзюба.
Эта фраза тут же стала национальным мемом.
Позже в погоне за кубком чемпиона России Артём перешёл в "Зенит", но до сих пор так и не держал в руках главный национальный трофей. А Эмери, пережив отставку из "Спартака", возглавил "Севилью", с которой за три года работы завоевал три чемпионских трофея в Лиге Европы.
Фото: © Соцсети