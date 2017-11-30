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Регион
Опубликовано 30 ноября 2017, 03:15

Отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе антидот

Фото: &copy; Kyodo/via REUTERS

Фото: © Kyodo/via REUTERS

Следы этого лекарственного средства были обнаружены на коже брата главы Северной Кореи.

Экспертиза показала, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, которого отравили в Малайзии, имел при себе 12 ампул атропина. Об этом сообщает Star.

Сообщается, что токсиколог К. Шармила, которая занималась анализом экземпляров, подтвердила, что в ампулах был антидот — вещество, прекращающее или замедляющее действие яда на организм.

Ранее Лайф сообщал о том, что на коже Ким Чен Нама были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX.

Напомним, что 13 февраля стало известно о гибели Ким Чон Нама, который прибыл в Малайзию под именем Ким Чхола. Две женщины скрылись с места преступления на такси. По одной из версий, его убили шпионки.

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Майя Бондарь
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