Отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе антидот
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Следы этого лекарственного средства были обнаружены на коже брата главы Северной Кореи.
Экспертиза показала, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, которого отравили в Малайзии, имел при себе 12 ампул атропина. Об этом сообщает Star.
Сообщается, что токсиколог К. Шармила, которая занималась анализом экземпляров, подтвердила, что в ампулах был антидот — вещество, прекращающее или замедляющее действие яда на организм.
Ранее Лайф сообщал о том, что на коже Ким Чен Нама были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX.
Напомним, что 13 февраля стало известно о гибели Ким Чон Нама, который прибыл в Малайзию под именем Ким Чхола. Две женщины скрылись с места преступления на такси. По одной из версий, его убили шпионки.