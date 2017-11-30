Отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе антидот

Следы этого лекарственного средства были обнаружены на коже брата главы Северной Кореи.

Экспертиза показала, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, которого отравили в Малайзии, имел при себе 12 ампул атропина. Об этом сообщает Star.

Сообщается, что токсиколог К. Шармила, которая занималась анализом экземпляров, подтвердила, что в ампулах был антидот — вещество, прекращающее или замедляющее действие яда на организм.

Ранее Лайф сообщал о том, что на коже Ким Чен Нама были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX.