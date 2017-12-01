PlayerUnknown's Battlegrounds стала второй самой кассовой игрой октября
Фото: © wikipedia.org
Успехами многопользовательского шутера поделились представители аналитического агентства SuperData.
PlayerUnknown's Battlegrounds заняла второе место в списке самых кассовых игр в октябре. Речь идёт о платформе ПК.
PlayerUnknown's Battlegrounds — вторая самая кассовая игра за октябрь
Фото: © wikipedia.org
На первом месте остаётся League of Legends. При этом PlayerUnknown's Battlegrounds удалось подняться в этом рейтинге сразу же на две строчки.
По информации SuperData, доходы от цифровых продаж в октябре в целом выросли на 15% по всему миру. Игроки потратили 8,5 миллиарда долларов на консольные, мобильные и ПК-игры.