Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 10:07

PlayerUnknown's Battlegrounds стала второй самой кассовой игрой октября

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Успехами многопользовательского шутера поделились представители аналитического агентства SuperData.

PlayerUnknown's Battlegrounds заняла второе место в списке самых кассовых игр в октябре. Речь идёт о платформе ПК.

image

PlayerUnknown's Battlegrounds — вторая самая кассовая игра за октябрь

Фото: © wikipedia.org

На первом месте остаётся League of Legends. При этом PlayerUnknown's Battlegrounds удалось подняться в этом рейтинге сразу же на две строчки.

По информации SuperData, доходы от цифровых продаж в октябре в целом выросли на 15% по всему миру. Игроки потратили 8,5 миллиарда долларов на консольные, мобильные и ПК-игры.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • bluehole
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar