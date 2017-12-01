PlayerUnknown's Battlegrounds стала второй самой кассовой игрой октября

Успехами многопользовательского шутера поделились представители аналитического агентства SuperData.

PlayerUnknown's Battlegrounds заняла второе место в списке самых кассовых игр в октябре. Речь идёт о платформе ПК.

PlayerUnknown's Battlegrounds — вторая самая кассовая игра за октябрь Фото: © wikipedia.org

На первом месте остаётся League of Legends. При этом PlayerUnknown's Battlegrounds удалось подняться в этом рейтинге сразу же на две строчки.