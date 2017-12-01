Совфед вслед за Госдумой может быть закрыт для журналистов США

Эта мера может коснуться средств массовой информации не только с полным, но и с частичным американским участием.

В Совете Федерации поддержали идею запретить аккредитацию американских СМИ. Об этом сообщил член комиссии по информационной политике Игорь Морозов.

— Совет Федерации поддерживает запрет на проход в Совет Федерации для всех американских СМИ вне зависимости от их формы капитала — государственного или частного, — приводит слова Морозова РИА "Новости".

Он отметил, что такие ограничения будут ответом на лишение RT America аккредитации в Конгрессе США. Запрет может коснуться средств массовой информации не только с полным, но и с частичным американским участием. Сами ограничения могут быть введены уже в середине декабря.