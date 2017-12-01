Совфед вслед за Госдумой может быть закрыт для журналистов США
Здание Совета Федерации в Москве. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Эта мера может коснуться средств массовой информации не только с полным, но и с частичным американским участием.
В Совете Федерации поддержали идею запретить аккредитацию американских СМИ. Об этом сообщил член комиссии по информационной политике Игорь Морозов.
— Совет Федерации поддерживает запрет на проход в Совет Федерации для всех американских СМИ вне зависимости от их формы капитала — государственного или частного, — приводит слова Морозова РИА "Новости".
Он отметил, что такие ограничения будут ответом на лишение RT America аккредитации в Конгрессе США. Запрет может коснуться средств массовой информации не только с полным, но и с частичным американским участием. Сами ограничения могут быть введены уже в середине декабря.
Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены принять постановление, запрещающее посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ. Это станет ответом на запрет журналистам RT America присутствовать на заседании Конгресса США.