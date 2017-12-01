Депутаты Госдумы пригласили Ким Чен Ына посетить Москву в 2018 году

Визит может быть приурочен к 70-летнему юбилею установления дипломатических отношений между странами.

Депутаты Госдумы, которые в ноябре по "линии дружбы" нанесли визит в КНДР, пригласили северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Москву с ответным визитом. По задумке парламентариев, это можно было бы сделать уже 2018 году, когда Москва и Пхеньян будут отмечать 70-летний юбилей установления дипломатических отношений.

— Мы пригласили наших товарищей во главе с руководством парламента, Трудовой партии Кореи посетить Москву, — рассказал глава российской делегации, координирующий связи с Парламентом КНДР, Казбек Тайсаев. –Руководителем Трудовой партии Кореи является непосредственно лидер КНДР Ким Чен Ын.