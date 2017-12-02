В "Формуле-1" появится пилот из Монако

Состав на сезон-2018 объявила команда Sauber. Как и ожидалось, Даниила Квята в нём не оказалось.

Гонщиками станут монегаск Шарль Леклер, прошлый сезон проведший в младшей серии — "Формуле-2", и швед Маркус Эрикссон. Таким образом, из команды выбыл немец Паскаль Верляйн.

В конце ноября было объявлено, что титульным спонсором Sauber стала "Альфа Ромео", которая входит в концерн "Феррари".