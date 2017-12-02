В "Формуле-1" появится пилот из Монако
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Состав на сезон-2018 объявила команда Sauber. Как и ожидалось, Даниила Квята в нём не оказалось.
Гонщиками станут монегаск Шарль Леклер, прошлый сезон проведший в младшей серии — "Формуле-2", и швед Маркус Эрикссон. Таким образом, из команды выбыл немец Паскаль Верляйн.
В конце ноября было объявлено, что титульным спонсором Sauber стала "Альфа Ромео", которая входит в концерн "Феррари".
Даниил Квят назывался среди претендентов на оставшееся место в Williams, но, по последней информации СМИ, он уже начал переговоры о переходе в "Формулу Е" (болиды на электричестве), где выступают многие бывшие гонщики Королевских гонок.