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Опубликовано 2 декабря 2017, 15:20

В "Формуле-1" появится пилот из Монако

Фото: &copy;&nbsp;GrandPrix247.com

Фото: © GrandPrix247.com

Состав на сезон-2018 объявила команда Sauber. Как и ожидалось, Даниила Квята в нём не оказалось.

Гонщиками станут монегаск Шарль Леклер, прошлый сезон проведший в младшей серии — "Формуле-2", и швед Маркус Эрикссон. Таким образом, из команды выбыл немец Паскаль Верляйн.

В конце ноября было объявлено, что титульным спонсором Sauber стала "Альфа Ромео", которая входит в концерн "Феррари".

Даниил Квят назывался среди претендентов на оставшееся место в Williams, но, по последней информации СМИ, он уже начал переговоры о переходе в "Формулу Е" (болиды на электричестве), где выступают многие бывшие гонщики Королевских гонок.

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Дмитрий Кузнецов
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