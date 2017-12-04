Квят возвращается за руль гоночного автомобиля

Как сообщает портал autosport.com, 23-летний российский гонщик Даниил Квят, который ранее выступал в "Формуле-1", примет участие в тестовых заездах серии NASCAR Whelen Euro.

Данные тесты, которые пройдут 4 и 5 декабря, определят состав пилотов на следующий сезон. Кроме того, гонщики получат финансовую помощь для участия в чемпионате.

Однако СМИ утверждают, что Квят примет участие в данных тестах как приглашённая звезда, а будет ли он бороться за место в чемпионате, не уточняется.