Роднина: Если вся Россия выступит против поездки на ОИ, спортсмены не обидятся

— У наших спортсменов есть право поехать в Южную Корею. Вопрос, как мы этим правом воспользуемся. Сейчас идёт много разговоров на эту тему, кто-то призывает бойкотировать Игры. Я могу сказать только одно: 12 декабря соберётся совет олимпийцев, на котором будет принято решение, — сказала Ирина Роднина. — Если мы наделим ребят правом поехать на Олимпиаду, они должны понимать, чью честь защищают и за кого выступают. Если же вся страна скажет, что мы не должны принимать в этом участие, то и обиды у спортсменов будет меньше.