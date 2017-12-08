Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 декабря 2017, 15:57

Госдума назвала дискриминацией отстранение российских атлетов от ОИ-2018

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

По мнению депутатов, для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну, унизительно соревноваться под нейтральным флагом.

В Госдуме считают решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Олимпиады необоснованным и нарушающим права российских атлетов.

— Это унизительно для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну, — прокомментировали депутаты запрет выступать под флагом РФ.

По их мнению, решение комиссии не отражает реального положения дел в сфере антидопинговой деятельности в российском спорте. Кроме того, в нижней палате парламента считают дискриминацией принятые ранее решения о пожизненной дисквалификации исключительно в отношении атлетов из России.

Напомним, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам учавствовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • Международный олимпийский комитет (МОК)
  • Олимпиада в Пхёнчхане
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar