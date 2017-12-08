Госдума назвала дискриминацией отстранение российских атлетов от ОИ-2018
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По мнению депутатов, для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну, унизительно соревноваться под нейтральным флагом.
В Госдуме считают решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Олимпиады необоснованным и нарушающим права российских атлетов.
— Это унизительно для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну, — прокомментировали депутаты запрет выступать под флагом РФ.
По их мнению, решение комиссии не отражает реального положения дел в сфере антидопинговой деятельности в российском спорте. Кроме того, в нижней палате парламента считают дискриминацией принятые ранее решения о пожизненной дисквалификации исключительно в отношении атлетов из России.
Напомним, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам учавствовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.