Госдума назвала дискриминацией отстранение российских атлетов от ОИ-2018

По мнению депутатов, для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну, унизительно соревноваться под нейтральным флагом.

В Госдуме считают решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Олимпиады необоснованным и нарушающим права российских атлетов.

— Это унизительно для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну, — прокомментировали депутаты запрет выступать под флагом РФ.

По их мнению, решение комиссии не отражает реального положения дел в сфере антидопинговой деятельности в российском спорте. Кроме того, в нижней палате парламента считают дискриминацией принятые ранее решения о пожизненной дисквалификации исключительно в отношении атлетов из России.