Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 декабря 2017, 16:24

Кузнецова рассказала о состоянии "смытого в унитаз" младенца

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Школьница из Челябинской области родила ребёнка в туалете общежития и тут же попыталась от него избавиться.

Новорожденный ребёнок, несовершеннолетняя мама которого попыталась смыть его в унитаз сразу после рождения, идёт на поправку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— С малышом всё хорошо, он жив и здоров, поправляется, мы на связи с Минздравом, — заявила Кузнецова, отметив, что ребёнка вскоре заберут родные и "он будет расти в любви и заботе".

Напомним, в Челябинской области школьница родила ребёнка в туалете общежития и попыталась сразу же смыть его в унитазе. Сообщается, что этого требовал предполагаемый отец младенца. Спасла малыша вовремя вмешавшаяся свекровь.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • Регионы
  • Анна Кузнецова
  • Дети
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar