Кузнецова рассказала о состоянии "смытого в унитаз" младенца

Школьница из Челябинской области родила ребёнка в туалете общежития и тут же попыталась от него избавиться.

Новорожденный ребёнок, несовершеннолетняя мама которого попыталась смыть его в унитаз сразу после рождения, идёт на поправку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— С малышом всё хорошо, он жив и здоров, поправляется, мы на связи с Минздравом, — заявила Кузнецова, отметив, что ребёнка вскоре заберут родные и "он будет расти в любви и заботе".