Поклонники "Формулы-1" выбрали лучший обгон 2017 года – видео

Обгон пилота команды Red Bull Даниэля Риккардо на Гран-при Азербайджана признали лучшим на гонках класса "Формула-1" в этом году. Об этом сообщается на странице чемпионата в "Твиттере" и отмечается, что в голосовании принимали участие все неравнодушные к мировому гоночному чемпионату.