Поклонники "Формулы-1" выбрали лучший обгон 2017 года – видео
Обгон пилота команды Red Bull Даниэля Риккардо на Гран-при Азербайджана признали лучшим на гонках класса "Формула-1" в этом году. Об этом сообщается на странице чемпионата в "Твиттере" и отмечается, что в голосовании принимали участие все неравнодушные к мировому гоночному чемпионату.
— После нескольких десятков тысяч ваших голосов у нас есть победитель. Тройной обгон Даниэля Риккардо в Баку стал лучшим в 2017 году, — говорится в сообщении.
After tens of thousands of your votes, we have a winner. The Best Overtake of 2017 is... @DanielRicciardo's Baku triple pass pic.twitter.com/TV85RVdIX3— Formula 1 (@F1) 9 декабря 2017 г.
На коротком отрезке трассы во время Гран-при Азербайджана австралийский гонщик сумел выиграть гонку, обогнав сразу троих соперников — Лэнса Стролла, Нико Хюлькенберга и Фелипе Массу.