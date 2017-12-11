Авторов самого популярного шутера 2017 года обвиняют в объективации

На тестовых серверах PlayerUnknown's Battlegrounds у женских персонажей можно увидеть выпирающие гениталии.

Пользователь Reddit под псевдонимом panqakee заметил занимательное изменение в обновлённой версии PlayerUnknown's Battlegrounds. У всех женских персонажей чётко прослеживаются очертания половых органов.

Скриншот тестовой версии игры

Геймер наглядно продемонстрировал разницу между внешним видом персонажей с публичного и тестового серверов. Детализированные модели доступны только на тестовом сервере.