Авторов самого популярного шутера 2017 года обвиняют в объективации
Фото © Bluehole Studio
На тестовых серверах PlayerUnknown's Battlegrounds у женских персонажей можно увидеть выпирающие гениталии.
Пользователь Reddit под псевдонимом panqakee заметил занимательное изменение в обновлённой версии PlayerUnknown's Battlegrounds. У всех женских персонажей чётко прослеживаются очертания половых органов.
Скриншот тестовой версии игры
Геймер наглядно продемонстрировал разницу между внешним видом персонажей с публичного и тестового серверов. Детализированные модели доступны только на тестовом сервере.
Разницу фанат заметил после того, как снял экипировку с ног, когда персонаж остался в одном нижнем белье. Сейчас разработчики из Bluehole рискуют столкнуться с обвинениями в объективации женского тела.