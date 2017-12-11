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Опубликовано 11 декабря 2017, 10:43

Авторов самого популярного шутера 2017 года обвиняют в объективации

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

На тестовых серверах PlayerUnknown's Battlegrounds у женских персонажей можно увидеть выпирающие гениталии.

Пользователь Reddit под псевдонимом panqakee заметил занимательное изменение в обновлённой версии PlayerUnknown's Battlegrounds. У всех женских персонажей чётко прослеживаются очертания половых органов.

Скриншот тестовой версии игры

Скриншот тестовой версии игры

Геймер наглядно продемонстрировал разницу между внешним видом персонажей с публичного и тестового серверов. Детализированные модели доступны только на тестовом сервере.

Разницу фанат заметил после того, как снял экипировку с ног, когда персонаж остался в одном нижнем белье. Сейчас разработчики из Bluehole рискуют столкнуться с обвинениями в объективации женского тела.

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Сергей Сурепин
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