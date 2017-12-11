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Регион
Опубликовано 11 декабря 2017, 11:19

Роналду против экс-спартаковца! Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: &copy; UEFA

Фото: © UEFA

По итогам жеребьёвки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определилось, что в 1/8 финала встретятся следующие команды:

"Ювентус" — "Тоттенхэм"

"Базель" — "Манчестер Сити"

"Порту" — "Ливерпуль"

"Севилья" — "Манчестер Юнайтед"

"Реал" — ПСЖ

"Шахтёр" — "Рома"

"Челси" — "Барселона"

"Бавария" — "Бешикташ"

Двум испанским грандам попались суперклубы: мадридский "Реал" встретится с "Пари Сен-Жермен", который тренирует экс-наставник "Спартака" Унаи Эмери, а "Барселоне" достался чемпион Англии "Челси".

Первые матчи состоятся 13–14 и 20–21 февраля, ответные встречи — 6–7 и 13–14 марта.

Финал состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Напомним, два российских клуба, участвовавших в Лиге чемпионов, — "Спартак" и ЦСКА — заняли в своих группах третьи места и примут участие в 1/16 финала Лиги Европы. Их соперники, а также соперники "Зенита" и "Локомотива" в этом турнире также станут известны сегодня.

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Дмитрий Кузнецов
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