Роналду против экс-спартаковца! Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
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По итогам жеребьёвки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определилось, что в 1/8 финала встретятся следующие команды:
"Ювентус" — "Тоттенхэм"
"Базель" — "Манчестер Сити"
"Порту" — "Ливерпуль"
"Севилья" — "Манчестер Юнайтед"
"Реал" — ПСЖ
"Шахтёр" — "Рома"
"Челси" — "Барселона"
"Бавария" — "Бешикташ"
Двум испанским грандам попались суперклубы: мадридский "Реал" встретится с "Пари Сен-Жермен", который тренирует экс-наставник "Спартака" Унаи Эмери, а "Барселоне" достался чемпион Англии "Челси".
Первые матчи состоятся 13–14 и 20–21 февраля, ответные встречи — 6–7 и 13–14 марта.
Финал состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Напомним, два российских клуба, участвовавших в Лиге чемпионов, — "Спартак" и ЦСКА — заняли в своих группах третьи места и примут участие в 1/16 финала Лиги Европы. Их соперники, а также соперники "Зенита" и "Локомотива" в этом турнире также станут известны сегодня.