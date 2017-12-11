Роналду против экс-спартаковца! Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам жеребьёвки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определилось, что в 1/8 финала встретятся следующие команды:

Первые матчи состоятся 13–14 и 20–21 февраля, ответные встречи — 6–7 и 13–14 марта.

Финал состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Напомним, два российских клуба, участвовавших в Лиге чемпионов, — "Спартак" и ЦСКА — заняли в своих группах третьи места и примут участие в 1/16 финала Лиги Европы. Их соперники, а также соперники "Зенита" и "Локомотива" в этом турнире также станут известны сегодня.