СМИ: В "Формулу-1" придёт новый российский пилот и заплатит за контракт $15 млн

По информации Journal de Montreal, на оставшуюся свободную вакансию в команде Williams осталось только два претендента — Сергей Сироткин и Роберт Кубица.

Причём, по информации канадских журналистов, у россиянина преимущество над поляком. В его пользу говорит наличие спонсорского бюджета в 15 млн долларов.

Оба пилота проходили тесты в "Уильямсе", однако никакой официальной информации о предпочтениях руководства нет.

Сергей Сироткин — 22-летний тест-пилот команды Renault в 2016–2017 годах, в 2016 году закончил сезон в GP2 на третьем месте.

Роберт Кубица уже выступал в "Формуле-1" в 2006–2010 годах и крайне успешно — выиграл один Гран-при и чемпионат 2008 года завершил на четвёртом месте. После аварии в межсезонье и повреждения руки Кубица долгое время восстанавливался и выступал в ралли.