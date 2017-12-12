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Опубликовано 12 декабря 2017, 00:47

Яровая прокомментировала решение Путина вывести войска из Сирии

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Вице-спикер Госдумы заявила, что это решение открыло новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала решение президента России вывести войска из Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Решение верховного главнокомандующего России, нашего президента Путина, изменило опасную и чудовищную логику геополитического заигрывания с терроризмом и лукавства, — заявила она.

Вице-спикер добавила, что это решение открыло новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Генштабе РФ сообщили о полном уничтожении бандформирований боевиков.

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Майя Бондарь
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