Яровая прокомментировала решение Путина вывести войска из Сирии

Вице-спикер Госдумы заявила, что это решение открыло новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала решение президента России вывести войска из Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Решение верховного главнокомандующего России, нашего президента Путина, изменило опасную и чудовищную логику геополитического заигрывания с терроризмом и лукавства, — заявила она.

Вице-спикер добавила, что это решение открыло новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.