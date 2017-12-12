Яровая прокомментировала решение Путина вывести войска из Сирии
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Вице-спикер Госдумы заявила, что это решение открыло новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала решение президента России вывести войска из Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Решение верховного главнокомандующего России, нашего президента Путина, изменило опасную и чудовищную логику геополитического заигрывания с терроризмом и лукавства, — заявила она.
Вице-спикер добавила, что это решение открыло новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Генштабе РФ сообщили о полном уничтожении бандформирований боевиков.