Песков рассказал, когда российская группировка войск покинет Сирию

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это точно не "не вопрос одного дня".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшний визит Владимира Путина на авиабазу Хмеймим в Сирии. Официальный представитель Кремля заявил, что он состоялся по случаю объявления о начале вывода военного контингента.

Отвечая журналистам, когда российская группировка войск покинет САР, Песков сказал, что это "не вопрос одного дня ".

Он затруднился ответить, произойдёт это до Нового года или уже после.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин неожиданно прилетел в Сирию, где отдал приказ о выводе российской группировки. Глава государства поблагодарил военнослужащих за службу и заверил, что Россия нанесёт террористам новые удары, если те "поднимут голову".

Российский лидер добавил, что в Сирии созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военнослужащих — в Тартусе и в Хмеймиме.

6 декабря Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.