Путин заявил, что в Сирии будет два пункта базирования российских военных

Как сообщил российский лидер, один пункт будет находиться в Тартусе, а второй — в Хмеймиме.

Президент России Владимир Путин во время выступления на авиабазе Хмеймим заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских служащих.

— Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования — в Тартусе и здесь, в Хмеймиме, — рассказал Путин.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Соответствующее распоряжение он отдал во время визита в Сирию.