Путин заявил, что в Сирии будет два пункта базирования российских военных

Президент России Владимир Путин во время выступления на авиабазе Хмеймим заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских служащих.
— Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования — в Тартусе и здесь, в Хмеймиме, — рассказал Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Соответствующее распоряжение он отдал во время визита в Сирию.
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