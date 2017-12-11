Президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.
— Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации, — заявил глава государства.
Как ранее писал Лайф, российский лидер прибыл сегодня в Сирию. На аэродроме его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Сергей Суровикин.
6 декабря Владимир Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
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