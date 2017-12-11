Глава государства сегодня прибыл на базу ВКС РФ Хмеймим. Там он выступил перед военнослужащими.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.

— Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации, — заявил глава государства.

Как ранее писал Лайф, российский лидер прибыл сегодня в Сирию. На аэродроме его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

6 декабря Владимир Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.