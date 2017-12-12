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Опубликовано 12 декабря 2017, 16:28

PlayerUnknown's Battlegrounds заставила китайцев регистрироваться в Steam

Фото: &copy; Xbox

Фото: © Xbox

Число пользователей увеличилось практически на 60% после выхода многопользовательского шутера.

Steam поделился новой статистикой. Оказывается, сейчас большинство пользователей сервиса разговаривает на китайском языке. Вторым по популярности стал английский, третьим — русский.

Рост количества китайских игроков начался в Steam ещё в 2012 году. Тогда на территории страны вышли Dota 2 и CS:GO. Недавний всплеск активности связан с выходом на китайском рынке PlayerUnknown's Battlegrounds.

Напомним, в Китае также выйдет две мобильные версии популярного многопользовательского шутера.

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Сергей Сурепин
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