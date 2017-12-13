Жуков: Решение МОК об отстранении россиян от ОИ-2018 было принято под давлением
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Глава Олимпийского комитета России отметил, что молодые спортсмены из РФ не должны нести ответственность за чужие махинации.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что решение исполкома Международного олимпийского комитета о допуске на Олимпиаду в Корее российских спортсменов со значительными ограничениями было принято под давлением. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
— Я понимаю, что давление на МОК колоссальное со стороны наших противников. Могу сказать, что 19 стран ещё в Рио писали это. И сейчас спортсмены, специалисты, журналисты из разных стран оказывают сильнейшее давление на МОК и, кстати, они далеко не все счастливы от решения, которое принято, — подчеркнул Жуков.
По мнению главы Олимпийского комитета России, молодые российские спортсмены не должны нести ответственность за чужие махинации.
Напомним, 5 декабря прошло заседание исполкома МОК, на котором решался вопрос об участии российских спортсменов в Играх-2018. Сборная страны была отстранена от участия в Олимпиаде. Спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.