"Самозванцы и голые короли". Яровая пристыдила США за "победу" над ИГИЛ

Парламентарий добавила, что Белый дом не спешит сообщать о том, что Россия разгромила боевиков не благодаря, а вопреки изуверским бомбёжкам Штатами мирных граждан Сирии.

Вашнгтон рискует превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена, ведя себя как самозванец. Это мнение высказал заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая (ЕР), комментируя объявление президента США Дональда Трампа о победе над террористической группировкой в Ираке и Сирии.

— США ведут себя как самозванцы по объявлению. Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить. То, что российские военные разгромили логово террористов ИГИЛ* и освободили Сирию не благодаря, а вопреки изуверским бомбёжкам США мирных граждан Сирии, в объявлении США не сообщается, — приводит слова парламентария её пресс-служба.

Яровая добавила, что "лжедоктрину имитации борьбы с терроризмом" создаёт ещё то, что Белый дом не спешит сообщать и о своей "картотеке", в которой указаны "хорошие" и "плохие", "свои" и "чужие" боевики.

— США рискует превратиться в голого короля из сказки Андерсена, когда придворные СМИ и политики не смогут словами прикрыть бесстыдство и агрессию, — заключила парламентарий.

Ранее американский президент Дональд Трамп на церемонии подписания оборонного бюджета страны заявил, что его страна добилась победы над террористической группировкой ИГИЛ в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах. При этом, по его словам, за последние восемь месяцев его команда добилась большего успеха в борьбе с боевиками, чем администрация Обамы "за всё время пребывания у власти".