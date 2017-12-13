Двое журналистов Reuters задержаны в Мьянме
Фото © REUTERS/Edgard Garrido
Причина, а также действия, которые будут предприняты в отношении корреспондентов, не уточняются.
Двое журналистов крупнейшего в мире международного агентства новостей Reuters задержаны в городе Янгон Мьянмы. Об этом сообщается на сайте агентства со ссылкой на представителя правительства страны Зау Хтая.
— Да, это верная информация, что они были задержаны, — сказал он.
По его словам, вместе с корреспондентами задержаны полицейские. Однако причина, по которой журналистов и правоохранителей схватили, не уточняется.
Сейчас в агентстве пытаются получить дополнительную информацию о задержании своих журналистов.