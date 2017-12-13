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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 15:29

Двое журналистов Reuters задержаны в Мьянме

Фото &copy; REUTERS/Edgard Garrido

Фото © REUTERS/Edgard Garrido

Причина, а также действия, которые будут предприняты в отношении корреспондентов, не уточняются.

Двое журналистов крупнейшего в мире международного агентства новостей Reuters задержаны в городе Янгон Мьянмы. Об этом сообщается на сайте агентства со ссылкой на представителя правительства страны Зау Хтая.

— Да, это верная информация, что они были задержаны, — сказал он.

По его словам, вместе с корреспондентами задержаны полицейские. Однако причина, по которой журналистов и правоохранителей схватили, не уточняется.

Сейчас в агентстве пытаются получить дополнительную информацию о задержании своих журналистов.

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Владислав Фёдоров
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