Депутат Госдумы предложил Минобрнауки продлить обучение в школах ещё на год

Василий Власов предлагает ввести 12-й класс, а летние каникулы увеличить ещё на месяц.

В российских школах могут продлить программу обучения ещё на год. По крайней мере, такое предложение направил в Министерство образования депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Парламентарий предлагает сделать 12-й класс профориентационным, чтобы помочь школьникам определиться со своей будущей специальностью. По словам Власова, очень многие российские выпускники отправляются в вузы осваивать профессию, по которой в будущем просто не работают.

— Если такой ученик обучается за счёт средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства, — приводит его объяснение ТАСС.

Компенсировать 12-летний срок обучения он предлагает за счёт увеличения летних каникул на месяц.