Депутат Госдумы предложил Минобрнауки продлить обучение в школах ещё на год
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Василий Власов предлагает ввести 12-й класс, а летние каникулы увеличить ещё на месяц.
В российских школах могут продлить программу обучения ещё на год. По крайней мере, такое предложение направил в Министерство образования депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Парламентарий предлагает сделать 12-й класс профориентационным, чтобы помочь школьникам определиться со своей будущей специальностью. По словам Власова, очень многие российские выпускники отправляются в вузы осваивать профессию, по которой в будущем просто не работают.
— Если такой ученик обучается за счёт средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства, — приводит его объяснение ТАСС.
Компенсировать 12-летний срок обучения он предлагает за счёт увеличения летних каникул на месяц.
Отметим, фракция ЛДПР вот уже несколько лет настаивает на переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. По мнению парламентариев, это может пойти на пользу как самим школьникам, так и российской экономике: семьи с детьми смогут планировать свой отпуск на сентябрь и, проведя его на курортах нашей страны, принести дополнительные доходы в бюджет.